Кроуфорд – о поединке со Спенсом: в полусреднем весе у меня нет боёв, дошедших до решения

Чемпион WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) прокомментировал анонс поединка с обладателем титулов WBC, WBA, и IBF соотечественником Эрролом Спенсом-младшим (28-0, 22 KO), который состоится 29 июля в Лас-Вегасе (США).

«Уверяю вас, этот поединок будет не похож на другие. Если я потрясу его, то пойду за нокаутом. Неспроста ни один из моих боёв в полусреднем весе не дошёл до судейского решения. Когда я поднялся в этот дивизион, то стал жёстче и сильнее», – сказал Кроуфорд в интервью ESPN.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.