Тренер Адесаньи заявил, что Уиттакер не заслуживает третьего боя с новозеландцем
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Юджин Бэрман, тренер действующего чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландца Исраэля Адесаньи, заявил, что бывший обладатель титула дивизиона австралиец Роберт Уиттакер не заслуживает третьего поединка с его подопечным.
«Мы уже дрались с ним, и однажды он оказался лежащим на полу. Мы те, кто мы есть: если вы дадите нам соперника, мы будем драться. Но я хотел бы сказать, что мы предпочли бы не встречаться с Робертом, потому что уже дважды его победили.
Он и вправду ничего не сделал после [второго] поражения, чтобы ему снова гарантировали бой. Поэтому мы предпочли бы подраться с южноафриканцем [Дрикусом Дю Плесси], но ему нужно преодолеть препятствие, у него очень сильный соперник», – приводит слова Бэрмана Sky Sports.
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