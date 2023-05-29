Комментатор UFC Аник: если бы Павлович стал чемпионом, то дрался бы каждые три месяца
Поделиться
Комментатор UFC, а также аналитик Джон Аник высказался о ситуации в тяжёлом весе (до 120 кг), упомянув россиянина Сергея Павловича.
«Есть немало чемпионов, которые сейчас недоступны. Иржи Прохазка станет следующим претендентом на титул в полутяжёлом весе, но Джамал Хилл уже готов выступить. Он подрался в январе, но UFC хотят подождать и устроить его бой с Прохазкой.
Джон Джонс является чемпионом в тяжёлом весе. Идеальный вариант во многих моментах, но неидеальный во многих других. Сергей Павлович, вероятно, дрался бы каждые три месяца. Понимаете, о чём я?» – сказал Аник в подкасте Anik & Florian Podcast.
В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 29 мая 2023
-
00:43
-
00:10
-
00:05
- 28 мая 2023
-
23:14
-
23:03
-
22:35
-
21:26
-
21:17
-
19:43
-
17:49
-
17:28
-
16:55
-
16:34
-
15:32
-
15:16
-
14:54
-
14:26
-
13:55
-
13:35
-
12:56
-
12:33
-
11:36
-
10:54
-
10:21
-
09:37
-
04:41
-
01:11
-
00:09
- 27 мая 2023
-
23:04
-
22:00
-
21:13
-
19:23
-
17:41
-
16:51
-
15:16
Партнерский контент