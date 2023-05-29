Комментатор UFC Аник: если бы Павлович стал чемпионом, то дрался бы каждые три месяца

Комментатор UFC, а также аналитик Джон Аник высказался о ситуации в тяжёлом весе (до 120 кг), упомянув россиянина Сергея Павловича.

«Есть немало чемпионов, которые сейчас недоступны. Иржи Прохазка станет следующим претендентом на титул в полутяжёлом весе, но Джамал Хилл уже готов выступить. Он подрался в январе, но UFC хотят подождать и устроить его бой с Прохазкой.

Джон Джонс является чемпионом в тяжёлом весе. Идеальный вариант во многих моментах, но неидеальный во многих других. Сергей Павлович, вероятно, дрался бы каждые три месяца. Понимаете, о чём я?» – сказал Аник в подкасте Anik & Florian Podcast.

В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 222 в апреле Павлович досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.