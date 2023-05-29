Бывший чемпион UFC Пётр Ян встретился с Бастой

Боец клуба «Архангел Михаил» и пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав общее фото со знаменитым певцом Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста.

«Отличный выходной. Дядь Вась, отличный концерт и хорошее настроение у всех. Благодарю», — написал Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В последнем поединке Пётр встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту: