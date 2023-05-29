Бывший чемпион UFC Пётр Ян встретился с Бастой
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Боец клуба «Архангел Михаил» и пятый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав общее фото со знаменитым певцом Василием Вакуленко, известным под псевдонимом Баста.
«Отличный выходной. Дядь Вась, отличный концерт и хорошее настроение у всех. Благодарю», — написал Ян.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Ян – бывший чемпион UFC в легчайшем весе. В последнем поединке Пётр встречался с представителем Грузии Мерабом Двалишвили. Их бой состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.
Сыновья встречают Петра Яна в аэропорту:
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