Резников — о поражении Олейника нокаутом в бою с Томпсоном: Алексею пора завершать карьеру

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников поделился мнением о поединке между двумя бывшими бойцами UFC, россиянином Алексеем Олейником и британцем Оли Томпсоном. Они встречались в ночь на 27 мая мск в Москве в ходе турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой завершился победой британца нокаутом в первом раунде.

«Неприятно, очень неприятно видеть, когда такой боец так сильно падает. Не хотелось бы, чтобы Алексей Олейник так завершал карьеру. Надо ему было раньше уходить. Надо поймать золотую середину, когда ты вроде на пике формы побеждаешь, но чувствуешь, что скоро будет спад, и в этот момент уходить. Потому что многие бойцы задерживаются, и потом такие тяжёлые поражения.

Пора ли Алексею завершать карьеру? Я думаю, что да. Тем более нокаут сильный был. Он тоже сказывается», – сказал Резников на канале Fight Live в YouTube.

«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки: