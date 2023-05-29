Промоутер Фьюри уточнил распределение гонорара в возможном бою с Энтони Джошуа

Джордж Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), в интервью Queensberry Promotions подтвердил факт отправки официального предложения о бое Энтони Джошуа. Ранее сам Тайсон заявлял, что выслал для Энтони черновик контракта на бой в сентябре.
По словам Уоррена, распределение гонорара в отправленном предложении было соблюдено в следующих пропорциях: 60 на 40 в пользу Тайсона и 50 на 50 в поединке-реванше.
Напомним, в конце прошлого года Фьюри с Джошуа уже вели переговоры о поединке и тогда сделка в итоге сорвалась.
На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 — нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью
В активе Джошуа 28 боёв, где он одержал 25 побед (22 — нокаутом) и потерпел три поражения.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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