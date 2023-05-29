«Извиняюсь, его подставили». Исмаилов заявил, что отказывается от победы в бою с Дуродолой

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил о намерении отказаться от победы в поединке с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Бой состоялся в феврале прошлого года. Исмаилов победил единогласным решением судей.
«Я новый человек в сфере бокса, провёл три поединка за достаточно короткий срок. Когда выяснил, что в выставочном бою не бывает победителей, я был удивлён! Ведь мне подняли руку, и я радовался, прямо напротив Дуродолы, которого, по сути, только что подставили! Он смотрел недовольным взглядом на меня и на всё вокруг, а его тренер плакал, представляете?! Они приехали на выставочный бой с дебютантом, где нет победителей и в рекорд не идёт! А тут на тебе, поднимают руку сопернику.
Я хочу извиниться перед своим оппонентом за мою радость после боя, я просто тогда не понимал, что происходит! Будем считать это радостью от того, что я просто смог отстоять четыре раунда с экс-чемпионом мира по боксу!» — написал Исмаилов.
Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств:
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