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«Признайся публично». Мовсар Евлоев обратился к Брайсу Митчеллу

«Признайся публично». Мовсар Евлоев обратился к Брайсу Митчеллу
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Российский непобеждённый боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга полулёгкого веса UFC Мовсар Евлоев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к американцу Брайсу Митчеллу.

«Так что, когда ты будешь готов? Я слышал, ты говорил, что это не займёт много времени. В противном случае просто публично признайся, что не хочешь иметь со мной ничего общего», — написал Евлоев.

Напомним, Евлоев в предыдущем поединке встречался с бразильцем Диего Лопесом и победил его единогласным решением судей. Изначально Мовсар должен был сражаться с Митчеллом, но тот снялся из-за травмы.

За карьеру в смешанных единоборствах Евлоев провёл 17 боёв, одержав победу в каждом из них.

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