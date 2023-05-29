«Руку должны были поднять мне». Шара Буллет обратился к Магомеду Исмаилову

Российский боец смешанных единоборств Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, отреагировал на сообщение соотечественника Магомеда Исмаилова. Ранее тот заявил, что намерен отказаться от победы в поединке с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой, так бой носил статус выставочного.
«А помнишь наш спарринг, где в конце никому руку не подняли? Там должны были мне поднять», — написал в соцсетях Шара Буллет.
Ранее сообщалось, что Шарабутдин дебютирует в UFC в октябре на турнире в Абу-Даби (ОАЭ). Шара Буллет подписал контракт с промоушеном Даны Уайта в декабре прошлого года. Боец будет выступать в средней весовой категории. В общей сложности в профессиональной карьере Шарабутдин провёл 11 боёв, в каждом из которых одержал победу.
Шара Буллет устроил потасовку на турнире ADCC Southeast Asia:
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