Иван Емельяненко: двигаемся дальше, кого бы хотели видеть моим следующим соперником?
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Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов Фёдора и Александра, поблагодарил дзюдоиста Алексея Леденёва, поединок с которым он провёл 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей. Для Ивана Емельяненко это был дебютный поединок в смешанных единоборствах.
«Хочу поблагодарить Алексея Леденёва за хороший конкурентный бой! Спасибо залу Бойцовского клуба «GOD HAND MMA» и лично Сергею Кочуеву за помощь в подготовке! Владимиру Хрюнову за возможность проявить себя.
Двигаемся дальше! Кого бы хотели видеть моим следующим соперником?» — написал Иван на своей странице в социальных сетях.
Иван Емельяненко готовится к дебюту в ММА:
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