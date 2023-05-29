Иван Емельяненко: двигаемся дальше, кого бы хотели видеть моим следующим соперником?

Иван Емельяненко, младший брат известных бойцов Фёдора и Александра, поблагодарил дзюдоиста Алексея Леденёва, поединок с которым он провёл 26 мая в Москве в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Бой продлился все три раунда и завершился победой Емельяненко единогласным решением судей. Для Ивана Емельяненко это был дебютный поединок в смешанных единоборствах.

«Хочу поблагодарить Алексея Леденёва за хороший конкурентный бой! Спасибо залу Бойцовского клуба «GOD HAND MMA» и лично Сергею Кочуеву за помощь в подготовке! Владимиру Хрюнову за возможность проявить себя.

Двигаемся дальше! Кого бы хотели видеть моим следующим соперником?» — написал Иван на своей странице в социальных сетях.

Иван Емельяненко готовится к дебюту в ММА: