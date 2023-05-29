Леннокс Льюис — о бое Усика и Фьюри: думал, Тайсон тянет время, возможно, я был неправ

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказал мнение, что поединок между британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком всё-таки состоится.

«Я думаю, что этот бой всё-таки состоится. Сначала мне казалось, что Фьюри тянет время, чтобы провести поединок с Усиком в конце года. Но теперь он говорит о бое с Джошуа, так что, возможно, я был неправ. Надеюсь, эти бойцы начнут думать о создании истории, а не просто о деньгах. Более того, по мере создания истории увеличиваются и гонорары», — написал Льюис.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: