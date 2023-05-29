Леннокс Льюис — о бое Усика и Фьюри: думал, Тайсон тянет время, возможно, я был неправ
Поделиться
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказал мнение, что поединок между британским чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и украинским чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком всё-таки состоится.
«Я думаю, что этот бой всё-таки состоится. Сначала мне казалось, что Фьюри тянет время, чтобы провести поединок с Усиком в конце года. Но теперь он говорит о бое с Джошуа, так что, возможно, я был неправ. Надеюсь, эти бойцы начнут думать о создании истории, а не просто о деньгах. Более того, по мере создания истории увеличиваются и гонорары», — написал Льюис.
Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий:
Комментарии
- 29 мая 2023
-
16:53
-
16:28
-
15:52
-
15:18
-
14:34
-
14:24
-
14:02
-
13:13
-
12:31
-
12:12
-
11:16
-
10:21
-
09:50
-
09:18
-
01:12
-
00:55
-
00:43
-
00:10
-
00:05
- 28 мая 2023
-
23:14
-
23:03
-
22:35
-
21:26
-
21:17
-
19:43
-
17:49
-
17:28
-
16:55
-
16:34
-
15:32
-
15:16
-
14:54
-
14:26
-
13:55
-
13:35
Партнерский контент