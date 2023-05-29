Костя Цзю ответил, представляет ли Дюбуа опасность для Усика

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался об ожидаемом титульном поединке в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.
«Прежде всего, Усик – боец. Очень сложно найти правильную мотивацию, но у него она есть. Он долго не выступал, и для него важен этот бой. И, дай бог, тогда уже состоится объединение [поясов]. И тогда уже будет интересно.
Дюбуа падал… Но я не хочу говорить, что это проходной бой. Любой соперник может очень серьёзно настроиться. Мы все помним бой Майка Тайсона с Джеймсом Дагласом. Иногда происходят сюрпризы, когда главный боец не мотивирован», – приводит слова Цзю издание MMA.Metaratings.ru.
Ранее Тайсон Фьюри отреагировал на слова Уайлдера о том, что Усик избегает боя с ним.
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