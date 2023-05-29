Видео: Исраэль Адесанья случайно встретился в аэропорту с Перейрой

Двукратный чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) звёздный новозеландец Исраэль Адесанья опубликовал в социальных сетях шуточное видео случайной встречи с бывшим соперником и экс-чемпионом, бразильцем Алексом Перейрой.

Адесанья, стоявший в очереди в аэропорту, изобразил досаду, увидев Перейру, стоявшего позади.

Напомним, бойцы дважды встречались в клетке престижнейшего MMA-промоушена мира. В ноябре на UFC 281 Перейра отобрал у новозеландца чемпионский титул, победив его техническим нокаутом в пятом раунде. Примечательно, что на момент остановки бразилец уступал на судейских карточках.

Реванш состоялся в апреле на UFC 287, и на этот раз Адесанья победил нокаутом во втором раунде, нанеся Перейре первое поражение в UFC.