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Гурам Кутателадзе снялся с боя с Джейми Малларки на UFC Vegas 74, названа его замена

Гурам Кутателадзе снялся с боя с Джейми Малларки на UFC Vegas 74, названа его замена
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Грузинский боец смешанных единоборств Гурам Кутателадзе выбыл из турнире UFC on ESPN 46, который состоится в ночь с 3 на 4 июня мск в Лас-Вегасе (США). Об этом у себя в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Алекс Бехунин.

Соперником грузинского бойца должен был стать представитель Австралии Джейми Малларки. О причинах снятия Кутателадзе в настоящий момент не сообщается. Бехунин также сообщил, что заменить Кутателадзе должен дебютант UFC Мухаммад Наимов.

Последний поединок Гурам провёл в июне 2022 года на турнире UFC on ESPN 37, уступив Дамиру Исмагулову раздельным решением судей. На счету грузинского бойца 12 побед и три поражения. В январе этого года Кутателадзе должен был драться против бразильца Тиаго Мойзеса, однако получил травму за несколько недель до боя.

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