Владимир Минеев раскрыл, за счёт чего поддерживает физическую форму в зоне СВО

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, как в настоящий момент проходят его тренировки. Напомним, Минеев находится в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
«Полноценно поддерживать физическую форму, конечно же, не получается. Всё-таки это зона боевых действий. Но хорошо, что удалось найти ребят-единомышленников. Среди нас есть и мастера спорта, особенно по армейскому рукопашному бою. Вместе с ними и тренируюсь. Просыпаемся пораньше, идём бегать. Ещё сварили себе кувалду и поставили шину, наносим по ней удары. Спортивный опыт позволяет проявлять находчивость и тренироваться с тем, что мы имеем под рукой», — приводит слова Минеева «RT на русском».
В общей сложности в активе Минеева 18 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 16 побед и потерпел одно поражение. Один поединок с его участием завершился вничью.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
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