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«Я всё ещё люблю эти тяжелые тренировки». Хабиб показал подборку свежих фото

«Я всё ещё люблю эти тяжелые тренировки». Хабиб показал подборку свежих фото
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Бывший чемпион промоушена UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий, сделанных на тренировке. Хабиб признался, что до сих пор получает удовольствие от напряжённых физических нагрузок.

«Это были потрясающие две недели в Сан-Хосе. Я всё ещё люблю эти тяжелые тренировки, мне просто нравится вся эта энергия», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

За время карьеры в смешанных единоборствах Нурмагомедов провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Его последним поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Махачев показал, как боролся с Хабибом перед боем:

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