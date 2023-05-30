Гаджиев: Емельяненко – собирательный образ алкоголика, Саня может закончить бомжом

Глава российского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о популярности бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко среди широкой аудитории.
«Болеют за такого, как Емельяненко, ведь это собирательный образ российского алкоголика. Люди, любящие выпить, смотрят на Саню и думают: «Ого! Нормально, наш пацан». В этом и феномен его популярности.
Если Саня не возьмётся за голову и не начнет вести нормальный образ жизни, то долго не продержится. Я даже не про пьянку говорю. Он может и не уже давно.
Саше нужно взять паузу и не давать никому себя эксплуатировать, спокойно пожить жизнью здорового человека. Потом можно открыть школу, подраться пару раз, но на другом уровне. Иначе он может закончить очень плохо, скорее всего, бомжом. А этого никто не хочет», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.
Александра Емельяненко уводят после победы над Ершовым:
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