Ломаченко: многие, кто разбираются в боксе и уважают бокс, считают, что я победил Хейни

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко признался, что мнение многих специалистов и болельщиков, считающих, что на самом деле он победил американца Девина Хейни, делает его счастливым.

«Сейчас существует много мнений относительно исхода этого поединка. Но я на самом деле счастлив, потому что большое число людей, кто любит бокс, разбирается в боксе и уважает бокс, считают, что победил я», — сказал Ломаченко на канале ESNEWS в YouTube.

Напомним, Ломаченко и Хейни встречались 21 мая в Лас-Вегасе (США). Девин победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Василию третье поражение в карьере. Позже судейское решение раскритиковали многие боксёры и эксперты.

Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни: