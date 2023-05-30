Ломаченко: многие, кто разбираются в боксе и уважают бокс, считают, что я победил Хейни

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко признался, что мнение многих специалистов и болельщиков, считающих, что на самом деле он победил американца Девина Хейни, делает его счастливым.
«Сейчас существует много мнений относительно исхода этого поединка. Но я на самом деле счастлив, потому что большое число людей, кто любит бокс, разбирается в боксе и уважает бокс, считают, что победил я», — сказал Ломаченко на канале ESNEWS в YouTube.
Напомним, Ломаченко и Хейни встречались 21 мая в Лас-Вегасе (США). Девин победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113), нанеся Василию третье поражение в карьере. Позже судейское решение раскритиковали многие боксёры и эксперты.
Ломаченко заплакал в раздевалке после поражения от Хейни:
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