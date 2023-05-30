Боец UFC: Ислам Махачев ужасно выглядел перед боем с Волкановски

Американский боец UFC в полулёгкой весовой категории Блейк Билдер рассказал о встрече с россиянином, действующим чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым на турнире UFC 284.

Турнир прошёл в Австралии в феврале этого года. Бой Махачева с Алексом Волкановски возглавлял соревнование, россиянин одержал победу единогласным решением судей и защитил чемпионский пояс.

«Я видел Махачева примерно в 3:30 утра. Мы направлялись на официальное взвешивание. У него была плохая весогонка, я бы сказал даже, что ужасная. У него было страшное обезвоживание. Махачев был в костюме для сауны, его буквально несли дагестанские бойцы. Я тогда подумал, что я сам сильно обезвожен, но то, что сделал с собой Ислам, было страшно. Он ужасно выглядел», — приводит слова Билдера MMANews.