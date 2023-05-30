Стрикленд объяснил, почему принял бой с Абусупьяном Магомедовым

Американский боец смешанных единоборств, седьмой номер рейтинга среднего веса UFC Шон Стрикленд высказался о том, почему согласился принять бой с нерейтинговым россиянином Абусупьяном Магомедовым.

«Безусловно, я должен был подраться с Пауло Костой, это 100%. У меня не было соперника, UFC предложил поединок кое-каким ребятам из топ-10, не буду называть имён, но они отказались. Тогда мне дали выбор: либо валять дурака ещё полгода, пока кто-то не освободится, либо драться. Я решил драться и заработать. А если я выиграю у Магомедова, то точно должен подраться с Адесаньей за титул», — цитирует Стрикленда MMAFighting.

Поединок Шона Стрикленда и Абусупьяна Магомедова возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе 1 июля.