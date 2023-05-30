Тренер Стерлинга: Махачев не дрался целый год, почему Алджо дают бой через два месяца?

Тренер действующего чемпиона UFC в легчайшей весовой категории Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго заявил, что руководство промоушена несправедливо относится к его подопечному.

«Это просто несправедливо, Махачев не дрался целый год! Так с какой стати Стерлинг должен выходить в октагон на бой уже через два месяца? Что это за дела? Я предпочитаю, чтобы всё было справедливо и чтобы все получали одни и те же условия. Если Дана Уайт хочет бои каждые два месяца, то пусть так и будет, это их компания», — сказал тренер в подкасте Anik & Florian Podcast.

Алджамейн Стерлинг в последнем поединке в мае выиграл раздельным решением судей у Генри Сехудо. В августе ему предстоит очередная защита титула в бою с Шоном О’Мэлли.

Ислам Махачев последний раз выходил в октагон в феврале и выиграл единогласным решением судей у Алекса Волкановски.