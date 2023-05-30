Гэтжи рассказал, как долго он планирует выступать на профессиональном уровне

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи рассказал, сколько ещё он планирует выступать на профессиональном уровне.

После победы над Рафаэлем Физиевым Гэтжи заявил, что планирует ещё раз включиться в чемпионскую гонку, но отметил, что не задержится в ММА.

«Я бы сказал, что к 37 годам я бы хотел этим не заниматься. Сейчас мне 34 года, два или три года — большой срок, но по большому счёту это не так уж и много. Я занимаюсь смешанными единоборствами 12 или 13 лет, так что в конечном итоге это будет конец моей карьеры в ММА. Это пока лишь ход моих мыслей. После боёв мы очень эмоциональны, так что не верил бы ничему из того, что говорят бойцы в течение недели после поединка. Но да, я не собираюсь оставаться здесь вечно, и я рад, что вы, ребята, здесь, чтобы насладиться этим вместе со мной», — цитирует Гэтжи MMA Fighting.