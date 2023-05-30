Биспинг прокомментировал информацию о возможном поединке Павловича с Джонсом
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг прокомментировал информацию о возможном титульном поединке между Сергеем Павловичем и Джоном Джонсом.
Ранее о возможности такого поединка сообщал Чейл Соннен.
«Не надо слепо верить тому, что говорит Соннен, я не знаю, откуда он берёт информацию. Я работаю на UFC, и я не слышал ничего подобного. Если верить Чейлу, Павлович — следующий в очередь на титул», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.
Сергей Павлович идёт на серии из шести побед нокаутами, причём все были добыты в первом раунде.
Джон Джонс в последнем поединке выиграл у Сириля Гана удушающим приёмом и стал обладателем вакантного титула чемпиона UFC в тяжёлом весе.
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