Бенеил Дариуш: в UFC мне гарантировали титульный бой с Махачевым, если Оливейра снимется

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, рассказал о своих планах на будущее и заявил, что ему обещали титульный шанс в поединке с Исламом Махачевым.

«Я хотел драться 6 мая, но в UFC мне отказали. Однако заверили, что если бой с Оливейрой вновь сорвётся, то я гарантированно получу титульный поединок с Махачевым. Надеюсь, что я побью Чарльза и отправлюсь в Абу-Даби, чтобы сразиться с Исламом. Думаю, у меня получится избежать травм в бою с Оливейрой», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Напомним, бой Дариуша с Оливейрой должен был состояться на турнире UFC 287, но бразилец снялся с турнира из-за травмы. Поединок был перенесён на июнь, где бойцы выступят в соглавном событии турнира UFC 289.