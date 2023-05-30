Бенеил Дариуш: в UFC мне гарантировали титульный бой с Махачевым, если Оливейра снимется

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, рассказал о своих планах на будущее и заявил, что ему обещали титульный шанс в поединке с Исламом Махачевым.
«Я хотел драться 6 мая, но в UFC мне отказали. Однако заверили, что если бой с Оливейрой вновь сорвётся, то я гарантированно получу титульный поединок с Махачевым. Надеюсь, что я побью Чарльза и отправлюсь в Абу-Даби, чтобы сразиться с Исламом. Думаю, у меня получится избежать травм в бою с Оливейрой», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.
Напомним, бой Дариуша с Оливейрой должен был состояться на турнире UFC 287, но бразилец снялся с турнира из-за травмы. Поединок был перенесён на июнь, где бойцы выступят в соглавном событии турнира UFC 289.
- 30 мая 2023
-
23:39
-
22:49
-
22:08
-
21:23
-
20:40
-
19:52
-
19:03
-
18:50
-
18:31
-
18:22
-
17:59
-
17:54
-
17:14
-
16:53
-
16:41
-
16:22
-
15:43
-
15:30
-
14:41
-
14:12
-
13:27
-
12:56
-
12:39
-
11:51
-
11:30
-
10:48
-
10:33
-
09:45
-
09:33
-
09:12
-
01:05
-
00:03
- 29 мая 2023
-
23:09
-
22:04
-
20:08