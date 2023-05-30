Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бенеил Дариуш: в UFC мне гарантировали титульный бой с Махачевым, если Оливейра снимется

Бенеил Дариуш: в UFC мне гарантировали титульный бой с Махачевым, если Оливейра снимется
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории UFC, рассказал о своих планах на будущее и заявил, что ему обещали титульный шанс в поединке с Исламом Махачевым.

«Я хотел драться 6 мая, но в UFC мне отказали. Однако заверили, что если бой с Оливейрой вновь сорвётся, то я гарантированно получу титульный поединок с Махачевым. Надеюсь, что я побью Чарльза и отправлюсь в Абу-Даби, чтобы сразиться с Исламом. Думаю, у меня получится избежать травм в бою с Оливейрой», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Напомним, бой Дариуша с Оливейрой должен был состояться на турнире UFC 287, но бразилец снялся с турнира из-за травмы. Поединок был перенесён на июнь, где бойцы выступят в соглавном событии турнира UFC 289.

Материалы по теме
«Не нужно заблуждаться». Кормье сделал заявление о бое Махачева и Волкановски
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023