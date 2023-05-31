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Александр Волкановски бросил вызов Конору Макгрегору

Александр Волкановски бросил вызов Конору Макгрегору
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Австралийский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски бросил вызов бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Давай сделаем это в лёгком весе, Конор», — написал Волкановски на своей странице в социальных сетях.

Ранее Волкановски уже намекал, что хотел бы провести поединок с Макгрегором, заявив, что Конор — единственный чемпион полулёгкого веса, с которым он не дрался.

Алекс Волкановски свой последний бой провёл в феврале с Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC в лёгком весе и проиграл единогласным решением судей. Всего у австралийца 27 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 25 побед.

Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Всего у Макгрегора 22 победы и шесть поражений в ММА.

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