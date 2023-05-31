Конор Макгрегор рассказал, чем занимался последние два года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор о своём роде деятельности в последние два года.

«Последние пару лет я просто делал свое дело – восстанавливался от травмы, готовился к противостоянию. И вот мы здесь, в Лас-Вегасе. Я погрузился в эту игру. Также я тренирую восходящих ребят к победам. Я пытаюсь делиться своей мудростью. Рад вернуться!» – сказал Макгрегор на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.