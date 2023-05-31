Конор Макрегор считает, что пришло его время быть тренером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о своей тренерской работе.

«Тренировать других? Моё время пришло. Я заряжен вернуться, такие предложения я не могу не принимать. И вообще, когда я погружаюсь в роль тренера, я и ввел тренировки по боксу. Это было ещё много лет назад. Когда я тренирую других, это помогает мне с техникой, помогает то, что я кого-то учу. И я становлюсь лучше. Так что, это взаимный процесс», – сказал Макгрегор на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.