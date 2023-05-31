Конор Макгрегор назвал свой главный тренерский долг

Бывший боец смешанных единоборств в двух категориях Конор Макгрегор высказался о своём тренерском долге.

«Наш человеческий долг стоит отдать игре, которая дала нам всё. У меня всегда такой подход. У нас есть один боец, который тренировался у нас и перед боем даже с Альдо. А ещё наш менеджер также тренируется у нашего тренера», – сказал Макгрегор на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.