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Конор Макгрегор назвал свой главный тренерский долг

Конор Макгрегор назвал свой главный тренерский долг
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Бывший боец смешанных единоборств в двух категориях Конор Макгрегор высказался о своём тренерском долге.

«Наш человеческий долг стоит отдать игре, которая дала нам всё. У меня всегда такой подход. У нас есть один боец, который тренировался у нас и перед боем даже с Альдо. А ещё наш менеджер также тренируется у нашего тренера», – сказал Макгрегор на YouTube-канале UFC Russia.

Напомним, в середине декабря 2022 года стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До этого в промоушене Даны Уайта он занимал 14-е место в весе до 155 фунтов. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года. В активе ирландца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

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