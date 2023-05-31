Райан Гарсия назвал трёх желаемых соперников
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Звёздный американский легковес Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, назвав трёх боксёров, с которыми он хотел бы провести ближайшие поединки.
«Три человека, с которыми я хочу драться дальше. Роландо Ромеро (но ему недавно назначили другого соперника). Исаак Крус (если он готов подняться в полусредний вес). И Теофимо Лопес (в зависимости от исхода его боя). Мне нравится вовлекать болельщиков в мои решения. Некоторые скажут, что это плохо, но я думаю, что это хорошо для спорта», – написал Гарсия.
Напомним, в последнем бою Гарсия встречался с соотечественником Джервонтой Дэвисом и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде, потерпев первое поражение в карьере.
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