Райан Гарсия назвал трёх желаемых соперников

Звёздный американский легковес Райан Гарсия разместил новый пост у себя в социальных сетях, назвав трёх боксёров, с которыми он хотел бы провести ближайшие поединки.

«Три человека, с которыми я хочу драться дальше. Роландо Ромеро (но ему недавно назначили другого соперника). Исаак Крус (если он готов подняться в полусредний вес). И Теофимо Лопес (в зависимости от исхода его боя). Мне нравится вовлекать болельщиков в мои решения. Некоторые скажут, что это плохо, но я думаю, что это хорошо для спорта», – написал Гарсия.

Напомним, в последнем бою Гарсия встречался с соотечественником Джервонтой Дэвисом и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде, потерпев первое поражение в карьере.

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