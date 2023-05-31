Стала известна дата следующего боя непобеждённого россиянина Гасанова в ONE

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Гасанов в следующем поединке сразится с представителем США Гарри Тононом. Об этом информирует MMA Fighting. Бой пройдёт 14 июля на турнире ONE Fight Night в Бангкоке (Таиланд).

В общей сложности Гасанов провёл в смешанных единоборствах девять поединков и одержал победы в каждом из них.

Тонон до перехода в ММА активно занимался джиу-джитсу и обладает чёрным поясом по этому виду спорта. Всего в смешанных единоборствах он провёл восемь боёв, в которых одержал семь побед и потерпел одно поражение.

Ранее непобеждённый российский боец, чемпион ONE в полутяжёлом весе и временный обладатель титула в тяжёлой весовой категории Анатолий Малыхин высказался о несостоявшихся переговорах Фрэнсиса Нганну с азиатским промоушеном.