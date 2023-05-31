Конор Макгрегор: Чендлер просто создан для того, чтобы его пинали

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с американцем Майклом Чендлером. Оба сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом. Ожидается, что бой состоится в конце года.

«Я собираюсь бить этого парня по голове. Он просто создан для того, чтобы его пинали. Это как раз то, к чему я стремлюсь. Вы увидите две картинки: на одной моя нога будет лететь к нему, а на другой – его голова отлетит в сторону», —сказал Макгрегор на канале UFC — Ultimate Fighting Championship в YouTube.

Для Макгрегора бой с Чендлером будет первым с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл американцу Дастину Порье.

Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги: