Чендлер рассказал, в каком раунде планирует отправить Макгрегора в нокаут

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер выразил уверенность, что сможет нокаутировать бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Оба сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом. Ожидается, что бой состоится в конце года.

«Мы оба давали очень смелые прогнозы на наш бой. Он верит, что сможет разрезать меня пополам. Я сказал, что обрушу на него град ударов руками. Думаю, я нокаутирую его во втором раунде. Выйду и нажму на педаль газа раньше, чем обычно. Думаю, я измотаю его в первом раунде, он устанет, а во втором я его нокаутирую», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.

Двалишвили вышел в октагон с Макгрегором перед боем с Яном: