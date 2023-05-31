Макгрегор отреагировал на слова Мэтта Брауна о том, что больше не видит его в топ-5

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор отреагировал на недавние слова американского бойца смешанных единоборств Мэтта Брауна в своей адрес. Ранее Браун заявил, что больше не видит Макгрегора в пятёрке лучших. Кроме того, он высказал мнение, что ирландец не сможет победить ни Бенеила Дариуша, ни Дастина Порье, ни Джастина Гэтжи.

У себя в соцсетях Макгрегор разместил скриншот с поединка между Брауном и Дональдом Серроне, который состоялся в 2016 году.

Браун тогда проиграл, пропустив удар ногой в голову в третьем раунде. Скриншот Макгрегор сопроводил следующим сообщением: «Хочешь увидеть мёртвое тело?» Позже Макгрегор его удалил.

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