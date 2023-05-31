Мераб Двалишвили выбыл на 3-4 месяца после операции на руке

Известный грузинский боец UFC Мераб Двалишвили будет вынужден пропустить примерно три-четыре месяца после операции на руке. Об этом информирует MMA Fighting со ссылкой на менеджера бойца Орена Ходака.

Сообщается, что следующие 6-8 недель Двалишвили проведёт в гипсе. После того как гипс снимут, наносить удары рукой Мераб сможет не сразу.

В последнем бою, который состоялся 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221, Двалившили встречался с россиянином Петром Яном. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Двалишвили одержал 16-ю победу в MMA. Также на его счету четыре поражения.

Двалишвили запрыгнул на трибуну, чтобы поймать фаната: