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Тим Цзю сделал первое заявление после укуса собаки

Тим Цзю сделал первое заявление после укуса собаки
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Австралийский боксёр, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Кости Цзю Тимофей Цзю разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил, что чувствует себя хорошо. Ранее Тимофея укусила собака. Сообщалось, что ему потребовалась операция. 18 июня у него запланирован бой с мексиканцем Карлосом Окампо.

«Небольшое обновление. Чувствуя себя хорошо, даже очень хорошо. Ничего страшного не случилось. Просто на выходных произошёл небольшой инцидент, но мы готовы драться.

Спасибо всем за поддержку. Я действительно ценю это. Но повторюсь, я порядке. Планы не поменялись. Путь к званию абсолютного чемпиона продолжается. Я никогда не говорил об отказе от поединка или его переносе. Этого не будет! Я готов», — сказал Цзю.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?

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