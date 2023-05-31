Генри Сехудо назвал единственную победу Тайсона Фьюри, которой он был впечатлён

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо раскритиковал британского боксёра Тайсона Фьюри за его заявления, которые, по мнению Сехудо, являются просто риторикой.

«Тайсон Фьюри, у тебя есть предложение от самого влиятельного промоутера в истории смешанных единоборств – от Даны Уайта. Сможешь ли ты заработать больше, чем в боксе? Сто процентов. Джон Джонс готов к бою. Он хочет драться с тобой. Джон Джонс будет драться с тобой в любой день. Мой вопрос: почему Тайсон Фьюри только болтает? Всё это лишь для того, чтобы привлекать внимание СМИ?

Я могу вспомнить лишь одного бойца, которого он победил. Я говорю о [Владимире] Кличко, который тогда был не в расцвете сил. Не могу вспомнить другого человека, которого бы одолел Тайсон так, чтобы я был впечатлён. Он ни с кем не дерётся. Если ты пришёл сюда ради развлечений, то, чёрт возьми, сразись с Джоном Джонсом!» — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий: