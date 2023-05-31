«Словесное джиу-джитсу». Чендлер — о перепалках с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Майкл Чендлер высказался о перепалках, которые у него случались с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Конор любит поговорить, ему нравится залезать вам в голову. Ему нравится быть парнем, который всегда стремится быть первым. Все эти разговоры… Это словесное джиу-джитсу, если хотите. Могу сказать, что я чертовски уважаю его как соперника, и думаю, что он, со своей стороны, уважает меня. Ранее он говорил несколько комплиментов в мой адрес. Я тоже говорю комплименты о нём», — сказал Чендлер на своём канале в YouTube.
Макгрегор и Чендлер сейчас участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter, а по окончании сезона должны сразиться друг с другом. Ожидается, что бой состоится в конце года.
Макгрегор оторвал манекену голову ударом ноги:
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