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Хавьер Мендес прояснил, продолжает ли Хабиб заниматься тренерской деятельностью

Хавьер Мендес прояснил, продолжает ли Хабиб заниматься тренерской деятельностью
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов продолжает заниматься тренерской деятельностью. Об этом заявил известный тренер ММА Хавьер Мендес.

«Многие не понимают одного: Хабиб никогда не говорил, что не будет тренировать. Он лишь говорил, что не будет находиться в углу и ездить в тренировочные лагеря, потому что хочет больше времени проводить с семьёй. Но он никогда не заявлял, что не будет тренировать», — сказал Мендес на канале The Schmo в YouTube.

Напомним, в начале января 2023 года Нурмагомедов дал понять, что уходит из индустрии ММА. Он сделал репост записи в социальных сетях, где говорилось, что он покидает смешанные единоборства.

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