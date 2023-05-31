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Президент АСА ответил, могут ли санкции США помешать бою Джонсона

Президент АСА ответил, могут ли санкции США помешать бою Джонсона
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Американские санкции не создали никаких значимых проблем для проведения боя Тони ДжонсонАнтон Вязигин в России. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.

Американский тяжеловес Тони Джонсон, несмотря на санкции, примет участие в Гран-при российской лиги смешанных единоборств ACA. 2 июня он подерётся с российским бойцом Антоном Вязигиным. Спортсмены сразятся за выход в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе.

Напомним, в ноябре 2020 года Тони нокаутировал Омельянчука и взял пояс АСА, затем дважды защищал его, но потерял в марте 2022 года в бою с Салимгереем Расуловым. Это для него прекрасная возможность не только вернуться в стой после поражения, но и выиграть Гран-при.

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