Президент АСА ответил, могут ли санкции США помешать бою Джонсона
Поделиться
Американские санкции не создали никаких значимых проблем для проведения боя Тони Джонсон — Антон Вязигин в России. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.
Американский тяжеловес Тони Джонсон, несмотря на санкции, примет участие в Гран-при российской лиги смешанных единоборств ACA. 2 июня он подерётся с российским бойцом Антоном Вязигиным. Спортсмены сразятся за выход в полуфинал Гран-при в тяжёлом весе.
Напомним, в ноябре 2020 года Тони нокаутировал Омельянчука и взял пояс АСА, затем дважды защищал его, но потерял в марте 2022 года в бою с Салимгереем Расуловым. Это для него прекрасная возможность не только вернуться в стой после поражения, но и выиграть Гран-при.
Комментарии
- 31 мая 2023
-
17:39
-
16:58
-
16:50
-
16:17
-
15:16
-
15:04
-
14:24
-
14:01
-
13:28
-
12:44
-
12:25
-
11:34
-
10:54
-
10:08
-
09:54
-
09:22
-
07:00
-
06:54
-
05:39
-
05:32
-
04:05
-
00:54
-
00:21
- 30 мая 2023
-
23:39
-
22:49
-
22:08
-
21:23
-
20:40
-
19:52
-
19:03
-
18:50
-
18:31
-
18:22
-
17:59
-
17:54
Партнерский контент