Эдди Хирн предложил Райану Гарсии провести бой за звание чемпиона мира
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Известный британский промоутер Эдди Хирн отреагировал на заявление звёздного американского легковеса Райана Гарсии (23-1, 19 KO).
Напомним, ранее Гарсия заявил, что хотел бы сразиться с Теофимо Лопесом, Роландо Ромеро или Исааком Крусом в следующем поединке.
«А почему не Реджис Прогрейс? Прямиком к бою за титул WBC», – написал Хирн в социальных сетях.
Реджису Прогрейсу 34 года. Американец является бывшим обладателем титула WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а также финалистом Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS). Единственное поражение в карьере потерпел в октябре 2019 года, уступив раздельным судейским решением британцу Джошу Тэйлору. В ноябре 2022-го Прогрейс завоевал вакантный титул WBC.
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