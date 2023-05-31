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Тренер Махачева сказал, когда Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC

Тренер Махачева сказал, когда Умар Нурмагомедов станет чемпионом UFC
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Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC Ислама Махачева, высказался о ещё одном подопечном, российском проспекте легчайшего веса (до 61 кг) Умаре Нурмагомедове.

«У нас есть молодой «Орёл», который в ближайшем будущем станет чемпионом. И я говорю об Умаре. Он готов сразиться с любым из топ-5, и он будет фаворитом в этом поединке. Сейчас мы готовимся к выступлению и ждём дату. Мой прогноз? Умар станет чемпионом в легчайшем весе в начале 2024 года», – сказал Мендес в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Умару Нурмагомедову 27 лет. Боец выступает с 2016 года. В январе 2021-го дебютировал в UFC. Всего на счету россиянина в сильнейшей организации мира четыре победы и ни одного поражения. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 217 в январе Нурмагомедов нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса.

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