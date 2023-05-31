Матеуш Гамрот заявил о желании провести бой с Физиевым
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) поляк Матеуш Гамрот заявил о желании провести поединок с Рафаэлем Физиевым в сентябре.
Физиев – в социальных сетях: «Найдутся ли хорошие партнёры по танцам на август?»
Гамрот: «Давай сделаем это в сентябре, дружище! Пять раундов».
В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 286 в марте, Физиев потерпел первое поражение в сильнейшей организации мира, уступив единогласным судейским решением двукратному претенденту на титул американцу Джастину Гэтжи.
Гамрот в марте на UFC 285 победил раздельным решением американца Джалина Тёрнера, закрыв поражение от Бенеила Дариуша.
Ранее Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для чемпиона UFC Ислама Махачева.
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