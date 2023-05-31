Матеуш Гамрот заявил о желании провести бой с Физиевым

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) поляк Матеуш Гамрот заявил о желании провести поединок с Рафаэлем Физиевым в сентябре.

Физиев – в социальных сетях: «Найдутся ли хорошие партнёры по танцам на август?»

Гамрот: «Давай сделаем это в сентябре, дружище! Пять раундов».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 286 в марте, Физиев потерпел первое поражение в сильнейшей организации мира, уступив единогласным судейским решением двукратному претенденту на титул американцу Джастину Гэтжи.

Гамрот в марте на UFC 285 победил раздельным решением американца Джалина Тёрнера, закрыв поражение от Бенеила Дариуша.

Ранее Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для чемпиона UFC Ислама Махачева.