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Матеуш Гамрот заявил о желании провести бой с Физиевым

Матеуш Гамрот заявил о желании провести бой с Физиевым
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) поляк Матеуш Гамрот заявил о желании провести поединок с Рафаэлем Физиевым в сентябре.

Физиев – в социальных сетях: «Найдутся ли хорошие партнёры по танцам на август?»

Гамрот: «Давай сделаем это в сентябре, дружище! Пять раундов».

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 286 в марте, Физиев потерпел первое поражение в сильнейшей организации мира, уступив единогласным судейским решением двукратному претенденту на титул американцу Джастину Гэтжи.

Гамрот в марте на UFC 285 победил раздельным решением американца Джалина Тёрнера, закрыв поражение от Бенеила Дариуша.

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