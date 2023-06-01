«Какая-то постановка, фильм». Боец ACA Резников — о скандальном бое Александра Емельяненко

Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в ACA, высказался о скандальном поединке между Александром Емельяненко и Евгением Ершовым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Вообще, я заметил, что именно с РЕН ТВ часто это происходит. Вспомнить удар по печени Харитонова. Это тоже постановочный удар. Все это понимают. Хотя Харитонов – спортсмен, мог более красиво сыграть. Хотя бы через две секунды сесть после удара, хотя бы не закрывать локтем печень. Я уже после Харитонова думал, что РЕН ТВ — это несерьёзно. А после Емельяненко понимаю, что это чересчур наигранно. Как будто это какой-то фильм.

Там было постановочно. Когда Ершов начал бить, Емельяненко упал. Рефери испугался, ему, видимо, сказали, что должна быть победа Саши, побежал разнимать. А Емельяненко посмотрел на Ершова, типа: «Что ты делаешь?» Уже было понятно, что это какая-то постановка», — сказал Резников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.