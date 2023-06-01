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«Было больше похоже на Comedy Club». Боец ACA Резников — о пресс-конференции с Губерниевым

«Было больше похоже на Comedy Club». Боец ACA Резников — о пресс-конференции с Губерниевым
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Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в АСА, поделился мнением о пресс-конференции с Эдуардом Вартаняном, которую вёл известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Это было больше похоже на Comedy Club, на юмористическую программу. Если бы вёл Асланбек Бадаев, он мог бы сделать перчинку, дать разгон пресс-конференции. А у Губерниева всё в шутку, всё в прикол, всё в ха-ха. И даже я сам расслабился. Я пришёл туда сконцентрированный, с настроем. Но Губерниев меня расслабил, я сидел, улыбался, как в юмористической программе. Я после этого даже в глаза Эдику не мог смотреть с каким-то настроем», — сказал Резников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Губерниев спел на дуэли взглядов Резникова и Вартаняна

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