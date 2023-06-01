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Звезда ACA Резников назвал бойцов из России, которые станут чемпионами UFC

Звезда ACA Резников назвал бойцов из России, которые станут чемпионами UFC
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Казахстанский боец смешанных единоборств Артём Резников, выступающий в АСА, поделился мнением о том, кто из российских бойцов UFC может стать чемпионом организации в будущем.

«Я думаю, зря не говорят про Анкалаева. У него есть большие шансы стать чемпионом UFC. У Умара Нурмагомедова. Ну, и у Сергея Павловича. У троих ребят. Я бы сказал, что Анкалаев и Нурмагомедов будут чемпионами. И если бы не Джон Джонс, то и Павлович был бы чемпионом. Я надеюсь, что Сергей сможет одолеть его. Но, если бы не Джонс, Павлович 100 процентов был бы чемпионом», — сказал Резников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, на данный момент в UFC один действующий чемпион из России — Ислам Махачев, выступающий в лёгкой весовой категории.

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