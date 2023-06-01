Нуньес: может быть, Пенья наплакала руководству UFC, чтобы ей дали третий бой со мной

Действующий чемпион UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманда Нуньес высказалась о предстоящем титульном поединке с Ирене Альданой и выразила недоумение тем, что изначально промоушен свёл её с Джулианной Пеньей в третий раз.
Бой Нуньес с Альданой возглавит турнир UFC 289 в Канаде.
«Мы с UFC договаривались, что мне дадут бой с Альданой. Не знаю, почему изначально назначили третий бой с Пеньей. Может быть, она наплакала руководству или ещё что-то. Я хотела поставить точку в противостоянии с Пеньей, но моя задача — защитить пояс, и мне нравятся серьёзные соперники, а Альдана как раз из таких. Она опасная, техничная, хорошо готова под пять раундов. Но не думаю, что этот бой продлится долго, потому что у нас обеих есть нокаутирующая мощь», — приводит слова Нуньес MMAFighting.
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