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Абубакар Нурмагомедов — Элизеу дос Сантос: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Абубакар Нурмагомедов — Элизеу дос Сантос: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя
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В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74, в рамках главного карда которого выступит российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов, соперником которого станет бразилец Элизеу Залески дос Сантос.

Турнир можно будет посмотреть на телеканалах «Матч!» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.

В активе Абубакара Нурмагомедова 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел три поражения. Ещё один бой завершился вничью.

У Элизеу дос Сантоса 23 победы и семь поражений в MMA. Бразилец не выходил в октагон с 2021 года, он отбывал в это время дисквалификацию за допинг.

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