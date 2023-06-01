«Сделаю с Диазом то, что ты не смог». Джейк Пол обратился к Конору Макгрегору

Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям в профессиональном боксе, обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Ранее ирландец заявил, что Нейт Диаз «оторвёт голову» Джейку. Боксёрский бой между Полом и Диазом должен пройти 5 августа.
«Конор, я вышибу всю дурь из тебя. Ты никогда не сможешь боксировать на том же уровне, что и я. Я сделаю с Нейтом то, что ты не смог, то есть нокаутирую его. А ты будешь сидеть со своим новым пивом, которое провалится, напиваться и понимать, что спустил всю свою жизнь. Ты будешь говорить: «Я не думал, что кто-то может повторить мои достижения в спорте». Но у тебя нет выбора. Нельзя жить весёлой, тусовочной, кокаиновой жизнью и оставаться величайшим бойцом мира», — приводит слова Пола Bleacher Report.
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