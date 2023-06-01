Тренер Нганну: Фрэнсис будет драться в этом году

Тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсиса Нганну Дьюи Купер сообщил, что его подопечный уже в этом году будет драться в PFL, с которой подписал контракт 16 мая.
«Каждый раз, когда кто-то совершает революционный шаг, то появляются и противники этого. Если кто-то рвёт шаблоны, люди задают вопросы. А желания Нганну были важнее денег, вот в чём дело. Конечно, Фрэнсис будет драться уже в этом году и победит», — сказал тренер в интервью MMA Underground.
Ранее сообщалось, что Нганну дебютирует в PFL только в 2024 году. В этом году боец планирует провести бой в профессиональном боксе.
Фрэнсис Нганну в январе этого года стал свободным агентом, покинув UFC и освободив чемпионский пояс в тяжёлом весе. Всего в активе бойца 20 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 17 побед.
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