Макгрегор — о бое с Чендлером: это будет величайшее возвращение в истории единоборств

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался о предстоящем поединке с Майклом Чендлером, который должен пройти в конце года.
Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Сейчас Макгрегор с Чендлером являются тренерами на шоу The Ultimate Fighter.
«Это будет не просто возвращение. Это будет величайшее возвращение в истории единоборств. Пришло время снова погрузиться в эту игру, я счастлив, что смогу наконец вернуться. На что я рассчитываю? Ещё на сотню боёв. В последнее время я то выступал, то нет, но теперь собираюсь делать всё последовательно и постоянно, надеюсь, что у меня получится», — сказал Макгрегор в интервью Меган Оливи.
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